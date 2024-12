Zumbilândia: Jesse Eisenberg revela que Emma Stone conseguiu papel após insultá-lo

O ator Jesse Eisenberg revelou que a atriz Emma Stone conseguiu papel em Zumbilândia (2009) após insultá-lo. Eles estrelam o filme como Columbus e Wichita, respectivamente, ao lado de Woody Harrelson e Abigail Breslin, além da participação especial de Bill Murray.

Jesse Eisenberg contou em entrevista que Emma Stone se destacou durante as audições para integrar o elenco do longa-metragem dirigido por Ruben Fleischer. Ele lembrou que estava escalado para o filme e estava na audição para o papel de Stone. Todas as atrizes que estavam presentes eram excelentes, mas estavam tentando entrar no filme e eram educadas.

Jesse Eisenberg revelou que Emma Stone conseguiu impressioná-lo com sua atuação, apesar do fato de ela ter insultado ele. Ele explicou que, no final, todas as atrizes que estavam presentes eram excelentes, mas Emma Stone se destacou.