Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda comemoram o nascimento da filha, Clara Camargo

O cantor Zezé Di Camargo e sua esposa, Graciele Lacerda, celebram o nascimento de sua filha, Clara Camargo. A madrugada de quarta-feira, 25 de dezembro, foi marcada por alegria e emoção para o casal, que anunciou o nascimento da bebê em uma maternidade em São Paulo.

Zezé Di Camargo e sua esposa estão muito felizes com o novo membro da família. Em uma publicação no Instagram, Graciele Lacerda compartilhou um breve vídeo mostrando a primeira conversa da bebê com seu pai, e os primeiros minutos da vida de Clara Camargo.

O vídeo muestra o momento emocionante em que o bebê Clara Camargo sai do hospital e se encontra com sua família. Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão radiantes com a chegada da bebê e, como é de se esperar, muito grata ao bebê que mudou suas vidas.