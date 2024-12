Zayn Malik homenageia Liam Payne em primeiro show após morte do cantor: ‘Te amo, bro’

Ex-integrante do One Direction, Liam Payne morreu aos 31 anos, em 16 de outubro de 2024, após cair de varanda de quarto de hotel em Buenos Aires.

Durante um show em Leeds, Inglaterra, o ex-integrante do One Direction, Zayn Malik, homenageou Liam Payne, cujo funeral aconteceu há pouco tempo. Esta foi a primeira apresentação ao vivo de Zayn Malik desde a morte de Liam Payne.

Liam Payne era um membro fundador da boy band One Direction, que se destacou internacionalmente com hits como “What Makes You Beautiful” e “Story of My Life”. Além de Zayn Malik, Liam Payne fazia parte da formação original da banda ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan.