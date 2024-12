Yudi Tamashiro anuncia que será pai pela primeira vez

Nesta sexta-feira, o cantor e apresentador Yudi Tamashiro anunciou que será pai pela primeira vez. A gestação é fruto do relacionamento do artista com a esposa, a também cantora Mila Braga. Yudi revelou a gravidez da companheira, de 36 anos, durante a 1ª gravação do DVD deles como dupla, intitulado “O Trono”, que aborda o universo gospel e se inspira no versículo de Lamentações 5:19.

Através de um vídeo postado no Instagram, Yudi fez uma breve declaração no palco, voltando à religiosidade, para revelar a gravidez. Ele começou sua fala dizendo: “Eu sei, hoje eu sei, senhor, e eu te agradeço por isso, o que é a verdadeira riqueza”. E continuou: “E hoje aqui nesse palco eu quero apresentar…”.

Com apenas 32 anos, Yudi e sua esposa Mila Braga estão esperando o primeiro bebê.