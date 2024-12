Xande de Pilares vence em première do Grammy Latino e sobe expectativa

O cantor brasileiro Xande de Pilares foi indicado à categoria “Álbum do Ano” no Grammy Latino, uma das mais cobiçadas categorias do prêmio. Ele venceu na première do evento realizado na tarde de quinta-feira (14) com o projeto “Xande canta Caetano”.

Xande de Pilares celebrou a vitória em uma postagem no Instagram, dizendo que a conquista é importante para a música brasileira e agradecendo todos os envolvidos. “Que conquista imensa e importante para a nossa música brasileira! É difícil descrever o que sinto agora – só posso agradecer por este momento histórico, tanto para mim quanto para toda a nossa comunidade do samba. Esse prêmio é nosso! Obrigado a todos envolvidos”, disse.

Apesar de ter vencido na première, Xande de Pilares ainda disputa a categoria “Álbum do Ano” principal na noite de quinta-feira (14) contra outros projetos.