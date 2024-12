Xande de Pilares revela que não se via como cantor

Xande de Pilares, único brasileiro indicado na categoria “Álbum do Ano” do Grammy Latino, celebra um 2024 repleto de conquistas. Além de ter se tornado pai da pequena Estrela, fruto de seu relacionamento com Thay Pereira, o cantor viu seu samba ser escolhido para o desfile do Salgueiro em 2025 e lançou o álbum “Xande Canta Caetano”, que lhe rendeu a indicação ao Grammy. Ele também abandonou as famosas tranças que faziam parte de sua identidade visual.

Ao ser questionado sobre a indicação ao Grammy Latino, Xande expressou sua gratidão, comemorando que “ser indicado já é um prêmio, especialmente pelo carinho e respeito com que trato a obra do Caetano”. Ele destacou que o projeto é resultado de um respeito enorme que tem pela música brasileira e pela cultura do seu país.

Além disso, o cantor tem explorado novas interpretações de clássicos de diferentes gêneros, gravando recentemente suas versões de “Força Estranha”, de Caetano, e “Banho de Folhas”, de Luedji Luna.