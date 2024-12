Wicked transporta essência do musical para as telonas com adaptação de alto nível

Versão cinematográfica do sucesso da Broadway já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e traz história carregada de emoção e charme.

Há quase um século, quando foi lançado o filme “O Mágico de Oz”, marcou a história do cinema e, até os dias de hoje, encanta gerações. Vencedora de duas estatuetas do Oscar, a adaptação do livro de L. Frank Baum ajudou a popularizar o cinema colorido com o uso de technicolor e emocionou o mundo com a performance de Judy Garland da música “Somewhere Over The Rainbow”, que se tornou um clássico.

Porém, muito antes da aventura de Dorothy, Homem-de-Lata, Espantalho e o Leão Covarde, uma inesperada amizade floresceu: “Wicked: A História Não Contada das Bruxas de Oz” nasceu nas páginas do livro assinado por Gregory Maguire, mas se tornou um fenômeno ao ser levada para a Broadway, em 2003, pelas mãos de Stephen Schwartaz e Winnie Holzman.