Wicked: site pornô tem pico de acessos após Mattel incluir endereço em caixas de bonecas

Bonecas inspiradas nas personagens de Ariana Grande e Cynthia Erivo no filme Wicked foram inseridas em embalagens com website errado.

A Mattel fabricou as bonecas com website oficial do filme Wicked, mas ao invés de referenciar o site oficial, a empresa incluía o endereço de um site pornográfico com nome semelhante. Este erro foi detectado e a Mattel pediu desculpas.

Acontece que a Wicked Pictures, responsável pela produção de filmes adultos e dona do domínio, experimental um aumento na acessibilidade ao site após o incidente. A Mattel terá que se esforçar para evitar erros semelhantes no futuro.