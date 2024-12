Wicked quebra recorde de maior abertura de uma adaptação da Broadway

Wicked, adaptação cinematográfica do musical de sucesso da Broadway, estrelada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, já está em cartaz nos cinemas brasileiros. A novidade arrecadou, mundialmente, US$ 165 milhões (cerca de R$ 960 milhões na cotação atual) em seu primeiro final de semana em cartaz. Isso inclui US$ 114 milhões apenas nos cinemas norte-americanos e US$ 502 milhões internacionalmente.

Com esse sucesso, Wicked superou os US$ 103 milhões arrecados pelo musical “Os Miseráveis”, em 2012, tornando-se a maior abertura de uma adaptação de um musical da Broadway da história. A história do filme segue as vidas de duas amigas improváveis, Elphaba e Galinda, que se tornam amigas enquanto estudam na Escola de Bruxaria de Arsyalheim.