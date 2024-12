Wicked é adequado para crianças? Veja os temas abordados no filme

Wicked: Part One, adaptação do famoso musical da Broadway, chegará aos cinemas no dia 22 de novembro. Dirigido por Jon M. Chu, o filme traz Cynthia Erivo e Ariana Grande nos papéis principais de Elphaba e Glinda. Classificado como PG pela Motion Picture Association, o longa promete encantar com suas cores vibrantes e músicas icônicas, mas há elementos que podem exigir orientação dos pais. A classificação foi atribuída devido a algumas cenas assustadoras e temas sensíveis.

O filme apresenta momentos intensos, como a cena dos macacos voadores, criaturas aliadas de Elphaba, que podem ser desconfortáveis para o público infantil. Além disso, a máscara mecânica do Mágico, interpretado por Jeff Goldblum, adiciona um tom sinistro antes da revelação de que ele é um homem comum. Embora os sustos sejam leves, podem surpreender os mais jovens.

Além da relação macaca voadora, o filme também aborda temas profundos como bullying e discriminação. Elphaba, com pele verde, enfrenta zombarias desde a infância, refletindo problemas reais de preconceito. O professor Dr. Dillamond, uma cabra falante dublada por Peter Dinklage, reforça essa mensagem ao discutir a opressão contra animais em Oz. Esse filme traz à tona o conceito de exclusão, que pode ser difícil para crianças entender.