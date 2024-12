‘Wicked’: Confira as músicas presentes no filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo

Adaptação do musical Wicked já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

A aguardada adaptação de Wicked, estrelada por Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba, chegou aos cinemas brasileiros. A história segue as trilhas de duas amigas na Universidade de Shiz, que seguem caminhos distintos até se tornarem a Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Norte.

O filme é dirigido por Jon M. Chu, conhecido por trabalhos como Crazy Rich Asians e In The Heights. Ele contou com um elenco estelar, incluindo Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Peter Dinklage e Jeff Goldblum, que interpreta o próprio Mágico de Oz. A trilha sonora do filme, parte essencial da adaptação, utiliza as músicas do primeiro ato do musical original de 2003, com composições de Stephen Schwartz e texto de Winnie Holzman.