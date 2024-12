Wicked, com Cynthia Erivo e Ariana Grande, tem cenas pós-créditos?

A adaptação cinematográfica do musical de sucesso da Broadway, Wicked, estreia oficialmente nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira, dia 21 de novembro. A série, estrelada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, conta a história de duas amigas improváveis, Elphaba e Glinda, que se tornam melhores amigas apesar de suas personalidades opostas e a disputa pelo amor de um mesmo homem.

Wicked é uma história sobre as amizades e desafios enfrentados por Elphaba, que se torna a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, que se torna a Bruxa Boa do Sul. Com mais de 10 anos em cartaz nos palcos da Broadway, a série já conquistou milhões de fãs em todo o mundo.

Com a tendência de incluir cenas pós-créditos em grandes produções, há a pergunta: a novidade Wicked conta com sequências extras?