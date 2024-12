Wicked: Ariana Grande sugere que Glinda pode estar ‘um pouco no armário’

Com o lançamento do musical Wicked nos cinemas pelo mundo, diversos fãs especularam que Glinda e Elphaba estariam em um relacionamento amoroso.

A atriz e cantora Ariana Grande, que interpreta o papel de Glinda no filme, sugeriu que a personagem dela pode estar “um pouco no armário”. Isto fez com que os rumores sobre o relacionamento romântico entre Glinda e Elphaba, interpretada pela atriz Cynthia Erivo, ganhassem mais força. Desde o lançamento da produção, diversos fãs especularam sobre a possibilidade de um romance entre as duas personagens principais.

Este debate acerca do relacionamento entre Glinda e Elphaba é muito curioso pois os personagens são opostos, Glinda é a brilhante e popular corista, enquanto Elphaba é uma maga com habilidades mágicas, e que se tornará a Bruxa Má do Oeste.