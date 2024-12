Wicked 2 pode contar com canções inéditas, promete diretor

Jon M. Chu, diretor do musical Wicked, recentemente falou sobre a segunda parte da história. De acordo com ele, a Parte 2 irá explorar as consequências das escolhas difíceis que as personagens Elphaba e Glinda fizeram na Parte 1. O filme se concentra nas escolhas difíceis que as personagens têm que fazer, mas a verdadeira resolução da história só será alcançada no próximo filme.

Onde as personagens enfrentarão as emoções complexas que surgem quando enfrentam os resultados de suas decisões. Chu também revelou que a Parte 2 pode contar com novas músicas, mas não confirmou a informação.

O diretor explicou que a história é sobre consequências e que o que acontece quando as personagens fazem escolhas. “Finais felizes não são apenas o fim”, disse Chu. “O que acontece quando você faz essas escolhas? Sim, é um ótimo final, fazer isso. Mas é isso o que fazer escolhas significa”.