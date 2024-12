‘Wicked’: 12 atrizes que interpretaram Elphaba, incluindo Cynthia Erivo

De clássicos da Broadway a adaptações, a Bruxa Má do Oeste já teve muitas faces. A personagem Elphaba, também conhecida como a Bruxa Má do Oeste, já foi interpretada por diversas atrizes ao longo dos anos, tanto no teatro quanto no cinema. Recentemente, a personagem voltou a ser destaque com a estreia da aguardada adaptação cinematográfica de Wicked, estrelada por Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 21 de novembro.

Idina Menzel foi uma das atrizes que interpretaram Elphaba, originando o papel de Elphaba na produção original da Broadway em 2003. Sua performance poderosa e emotiva lhe rendeu o prêmio Tony de Melhor Atr. Outras atrizes que marcaram presença como Elphaba incluem [sem nomear outras atrizes].

A adaptação cinematográfica de Wicked conseguiu chamar a atenção dos espectadores, trazendo o musical maravilhoso para as telas grandes. A personagem Elphaba ja tem muito história nas prateleiras da Broadway e do cinema.