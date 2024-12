White Stripes desiste de processar Trump por uso de “Seven Nation Army”

A banda de rock White Stripes, que se encerrou em 2011, desistiu de processar o presidente dos EUA Donald Trump e sua campanha por usar a música “Seven Nation Army” em um vídeo divulgado meses atrás.

Em agosto, a vice-diretora da Save America PAC, Margo Martin, postou um vídeo com o empresário entrando em uma aeronave ao som da música do White Stripes. Em seguida, a banda entrou com uma ação judicial para reclamar pelo uso não autorizado da música. No entanto, recentemente a bandeira retirou as acusações, embora isso não seja definitivo e as alegações podem ser apresentadas novamente na Justiça americana.

A decisão foi anunciada em uma breve atualização judicial no último domingo, pouco tempo após a vitória de Trump na disputa eleitoral.