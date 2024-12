Walter Salles ficou chocado com o sucesso de Ainda Estou Aqui no Brasil

Recentemente, o longa estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores

O diretor do filme “Ainda Estou Aqui”, Walter Salles, confessou que ficou surpreso com o sucesso do longa nos cinemas brasileiros. A novidade ultrapassou a marca de um milhão de espectadores, apenas duas semanas após a sua estreia.

Walter Salles disse que os cinemas começaram a ficar completamente cheios e que o filme se tornou o número um no Brasil no fim de semana passado. Contudo, ele achou mais importante do que a bilheteria é o fato de as pessoas irem ao cinema novamente para ter uma experiência coletiva. Segundo ele, as pessoas estão ficando até o final dos créditos e escrevendo nas redes sociais sobre sua experiência nas salas de cinema em que estavam.

A surpresa do sucesso do filme é um desafio para o mercado cinematográfico brasileiro, que vinha atravessando uma crise. O filme, estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, é candidato do Brasil ao Oscar 2025.