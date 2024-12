Volta por Cima: Resumo da semana de 25 a 30 de novembro

Volta por Cima é uma novela criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Julia Laks, Isadora Wilkinson e Juliana Peres. A novela tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.

No resumo da semana, Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico se sente intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão, mas Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador, e Edson repreende Rosana por discutir com Neuza.

Além disso, Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez, e Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena, e Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia, e Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.

Na semana seguinte, Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença. Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar, e Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece.