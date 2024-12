Viola Davis receberá o prêmio Cecil B. DeMille do Globo de Ouro

Viola Davis, premiada pelo EGOT, será homenageada na transmissão principal do Globo de Ouro e em um evento separado.

A atriz Viola Davis será homenageada com o Prêmio Cecil B. DeMille no Globo de Ouro de 2025. Ela receberá a distinção ao vivo durante a transmissão do Globo pela CBS no domingo, 5 de janeiro. A cerimônia de premiação ocorrerá no Beverly Hilton Hotel.

O Prêmio Cecil B. DeMille é uma distinção cinematográfica criada em homenagem ao cineasta e ator que dirigiu e produziu “Os Dez Mandamentos” de 1923 e “O Maior Espetáculo da Terra” de 1952. Desde sua criação em 1952, 69 homenageados receberam o prêmio, incluindo estrelas como Meryl Streep, Denzel Washington, Sidney Poitier e Jane Fonda. Viola Davis será a sexta artista negra a receber este prêmio.