Viih Tube revela complicações após parto de Ravi e experiência no puerpério

A influenciadora Viih Tube compartilhou como está se sentindo no puerpério após o nascimento de seu filho caçula, Ravi, e detalhou as complicações que enfrentou. Ela disse se sentir bem e feliz, apesar das complicações, e comparou a experiência do puerpério do segundo filho com a da primeira gestação, destacando que foi uma fase mais tranquila e leve.

Viih Tube começou a relatar sua experiência no hospital e na unidade de tratamento intensivo (UTI), afirmando que estava superbem e feliz. Ela destacou a diferença na rotina, pois enquanto os filhos dormiam, ela estava descansando e conversando com seus seguidores.

A influenciadora também revelou detalhes das complicações que a motivaram a internação na UTI, embora estivesse preparada para um parto normal e não houvesse contraindicação para a tentativa. Algumas complicações surgiram durante o procedimento, mas não forneceu mais detalhes sobre o que ocorreu.