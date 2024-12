Viih Tube fala sobre possibilidade de aumentar família novamente

Mãe de Lua Di Felice, de um ano e sete meses, e de Ravi, nascido no último dia 11, a influenciadora digital Viih Tube não tem a pretensão atual de aumentar a família com o ex-BBB Eliezer.

A jovem, com 24 anos, interagiu com os seguidores nas redes sociais e negou a possibilidade de um terceiro filho em breve. No entanto, ela não rule out a possibilidade de ter outro filho no futuro distante. “Talvez daqui muitos anos”, escreveu.

Viih Tube disse querer aproveitar a família ao lado de Eli e os dois filhos. Ela planeja viajar com os filhos e desfrutar dos momentos a dois com o namorado. “Eu e o Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje”, lamentou. O casal celebrou dois anos de namoro em meados de agosto deste ano. Viih Tube manifestou vontade de aproveitar o tempo com a família e com o namorado, tendo celebrado dois anos de namoro.