Viih Tube e Eliezer exibem rosto de Ravi pela primeira vez

Na tarde desta quarta-feira, Viih Tube e Eliezer compartilharam pela primeira vez imagens do rosto do filho, Ravi. Segundo filho do casal, o menino nasceu na noite desta segunda-feira.

Através do Instagram, a influenciadora digital publicou com o recém-nascido nos braços. Com os olhos fechados, o menino aparece com dois dedos na boca. “Oi gente, eu sou o Ravi Di Felice”, escreveu.

O menino é irmão de Lua Di Felice, de um ano e sete meses. Viih Tube já havia afirmado que revelaria o rosto do segundo filho, após o encontro dele com a irmã mais velha. “Mas só um spoiler: A CARA DA LUA!”, pontuou na ocasião.

Ravi veio ao mundo após 38 semanas e 4 dias, às 19h49 do dia 11 de novembro, com peso de 3.760kg e 49 centímetros.