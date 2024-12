Vestidos: os principais modelos que vão tomar conta de 2025

Para quem ama acompanhar as novidades do universo fashion, 2025 promete uma temporada cheia de frescor e ousadia quando o assunto é vestido. Das passarelas de alta-costura às escolhas de influenciadoras, os vestidos surgem como peças versáteis, prontas para brilhar em qualquer ocasião.

Veja as principais tendências que prometem ganhar as ruas e os red carpets ao longo do ano:

A vibe minimalista continua firme, mas com um toque renovado: linhas limpas e designs geométricos trazem um ar moderno e sofisticado. Esperem ver cores neutras, tecidos leves e cortes que favorecem o caimento e a elegância.

O brilho é o grande aliado de 2025! Vestidos com detalhes metálicos, tecidos prateados e dourados ganham espaço em looks que combinam luxo e contemporaneidade. Perfeito para eventos noturnos, essa tendência vem acompanhada de cortes assimétricos e recortes modernos.

Inspirados na tendência do “naked dress”, as peças com transparência estão cada vez mais populares. Em 2025, eles surgem em tecidos como organza e tule, acompanhados de bordados e aplicações sutis, para um visual que equilibra sensualidade e sofisticação.

Os detalhes ultra-femininos, como laços e babados, aparecem em versões mais ousadas, com volumes exagerados e tecidos estruturados. Essa tendência confere um toque de fantasia e feminilidade aos looks da saison.