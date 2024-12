Vera Farmiga e Patrick Wilson encerram jornada em “Invocação do Mal”: ‘fim do meu casamento’

Vera Farmiga homenageou Patrick Wilson em uma despedida emocionante, marcando o fim de uma parceria que durou mais de uma década na franquia “Invocação do Mal”.

Vera Farmiga, de 51 anos, postou uma foto simbólica dos personagens em um “casamento” fictício em sua conta oficial no Instagram e revelou o impacto do projeto em sua vida profissional e pessoal. Em seu texto, a atriz revelou que, cerca de 5.000 dias atrás, ela e Wilson assinaram um contrato para encarnar os personagens Ed e Lorraine Warren e que agora está chegando ao fim. Ela acrescentou que ainda tem um pouco mais de tempo para trabalhar com Wilson e que, após isso, ele irá se despedir do traje de demonologista e mostrar o sorriso deslumbrante.

Farmiga também destacou a conexão especial entre ela e Wilson ao longo dos anos, afirmando que foi uma combinação perfeita e agraciada com 12 anos de colaboração. Ela concluiu sua mensagem de estima a Wilson.