VELVET CHAINS retornam com novo single ‘Dead Inside’

Grupo está de volta com uma poderosa faixa que faz parte do próximo álbum de estreia, previsto para março de 2025. A banda Velvet Chains, após o sucesso de sua versão do clássico “Suspicious Minds” de Elvis Presley, anunciou mais uma música original de seu álbum de estreia.

A música, intitulada “Dead Inside”, é composta por Ro Viper (voz), Lahi Cassiano (guitarras e vocais de apoio), Von Boldt (guitarras e vocais de apoio), Nils Goldschmidt (baixo e vocais de apoio) e Jason Hope (bateria). A música apresenta uma mensagem impactante, com Ro Viper entregar os versos e o refrão com intensidade. A ponte traz uma melodia inesquecível, com os membros da banda alternando nos vocais principais.

A produção da música ficou a cargo de Mitchell Marlow, conhecido por seu trabalho com In This Moment, New Years Day e Cassadee Pope. A banda apresenta uma sonoridade única, não pouca vez desafiadora, que promete ativar os ouvintes.