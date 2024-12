Trilha sonora de Wicked será lançada em português? Universal Music responde

Myra Ruiz e Fabi Bang, que interpretaram Elphaba e Glinda no teatro, dublam as atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande na novidade. A trilha sonora da adaptação do musical de sucesso da Broadway chegou às plataformas de áudio, mas apenas as versões originais das músicas estão disponíveis até agora, lideradas por Cynthia Erivo e Ariana Grande.

No entanto, fãs da obra questionaram e pediram à Universal Music Brasil o lançamento das canções em português, nas vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang, que protagonizaram a história no teatro e agora voltam para dublar o filme. Eles pedem o lançamento das versões adaptadas das músicas, similares às cantadas na montagem brasileira do musical.

Agora, resta aguardar uma resposta da Universal Music Brasil sobre o pedido dos fãs.