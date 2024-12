Trilha sonora de Wicked já está disponível nas plataformas digitais

Aqui está o resumo noticioso em português do Brasil:

A primeira parte da adaptação do musical de sucesso da Broadway, com Cynthia Erivo e Ariana Grande, está em cartaz nos cinemas brasileiros. A trilha sonora do longa, estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, está disponível nas plataformas digitais.

Por enquanto, apenas a versão original das músicas, em inglês, está disponível. A Universal Music Brasil não confirmou se a versão em português, com as vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang, que protagonizaram a história no teatro, também será disponibilizada nos streamings.

O musical Wicked conta a história de duas amigas improváveis, Elphaba e Glinda, que se tornam melhores amigas apesar de suas personalidades opostas.