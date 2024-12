Trilha sonora de “Nosferatu” de Robert Eggers usou 60 instrumentos de cordas para criar efeito bizarro

A trilha sonora do filme “Nosferatu”, dirigido por Robert Eggers e atualmente em exibição nos cinemas, é uma experiência auditiva que emociona profundamente o público. O compositor Robin Carolan reuniu 60 músicos de cordas para criar um som desorientador e impactante, que é conhecido como um “som de efeito espiral”.

O filme é uma reimaginação do filme mudo expressionista alemão de F. W. Murnau, lançado em 1922, e estrelado por Lily-Rose Depp e Bill Skarsgård. O elenco de apoio inclui nomes de peso como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney e Willem Dafoe.

Para manter a autenticidade da época, Eggers proibiu o uso de eletrônicos ou sintetizadores na trilha sonora. O objetivo era criar uma precisa representação do som da época, incluindo a música. A trilha inclui além das cordas, percussão, trompas e instrumentos de sopro para dar maior profundidade e camadas à experiência sonora.

A trilha sonora é um elemento fundamental do filme, criando uma atmosfera sombria e ominosa que contrasta com a beleza visual do filme. A combinação perfeita de som e imagem criada por Eggers e Carolan é uma das principais características do filme.