Treta superada? Paul Simon e Art Garfunkel têm reencontro emotivo

Membros do duo Simon & Garfunkel estiveram em conflito durante quase todo o período de relação profissional

Paul Simon e Art Garfunkel tiveram uma relação tumultuada ao longo de boa parte da vida. Mesmo quando faziam enorme sucesso na década de 1960 como o duo Simon & Garfunkel, os anteriormente colegas de escola tinham suas diferenças — que não foram deixadas de lado nem em tempos recentes, com direito a provocações na última década.

Todavia, a situação parece estar mudando. No alto de seus 83 anos, os dois tiveram um reencontro emocionante. O artista declarou que a reaproximação teve início após um encontro casual com o filho mais velho de Paul, Harper Simon, no hotel Pierre em Nova York, nos Estados Unidos. A ex-mulher do músico e mãe de Harper, Peggy Harper, estava de mudança para o local. Art Garfunkel disse que o encontro foi relevante para o seu processo de auto-análise e que a reaproximação teve um impacto positivo nos dois artistas.