Treinador vocal de Sabrina Carpenter comenta sobre letras sensuais: ‘Nada aconteceu de repente’

Aqui está um resumo da notícia sobre Sabrina Carpenter, de 25 anos, em uma nova fase de sua carreira:

A cantora estadunidense Sabrina Carpenter começou sua carreira musical aos 16 anos, estrelando na série “Girl Meets World” no Disney Channel. Ela lançou quatro álbuns antes de alcançar sucesso com “Emails I Can’t Send” em 2022 e agora com “Short n’ Sweet”, que inclui os singles “Espresso” e “Please Please Please”.

Segundo seu treinador vocal, Eric Vetro, Sabrina sempre manteve um lado mais descontraído em suas aulas e as letras mais ousadas foram uma evolução natural. Vetro também afirma que Sabrina mantém o equilíbrio em suas composições e never cruza a linha.

A cantora passou a chamar atenção por explorar letras mais provocantes em suas músicas, de estrela da Disney Channel a fenômeno global.