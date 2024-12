Toto promete ‘todos os hits’ em apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro

A banda norte-americana volta ao Brasil depois de 17 anos para apresentações em São Paulo neste domingo, 24, e no Rio de Janeiro na terça, 26.

A Toto, formada em Los Angeles em 1970, é um exemplo de longevidade na música. Com hits como “I’ll Be Over You”, “Hold the Line”, e “Africa”, a banda está de volta ao Brasil após 17 anos sem apresentações aqui.

O guitarrista Steve Lukather, membro original da banda, fala sobre a turnê Dogz Of Oz, que trouxe a banda de volta ao país. Ele explana que uma das coisas que mais gosta é estar com amigos no palco. Steve Lukather também revela que o show será um “show à moda antiga”, com eles tocando por caramba.