Tom Morello quer Iron Maiden no Rock and Roll Hall of Fame a qualquer custo

Guitarrista do Rage Against the Machine diz que pode fazer uso de sua “influência limitada” para corrigir injustiça

Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, fez um chamado à justiça pelo Rock and Roll Hall of Fame, uma das mais importantes instituições do mundo da música. Ele se refere a ausência da banda inglesa Iron Maiden, considerada uma das mais populares e influentes da história do rock.

A lista de bandas que não estão no Rock Hall de Fame é imensa, incluindo Scorpions, Grand Funk Railroad, Motörhead, Thin Lizzy, Jethro Tull, Megadeth, Dio, Alice in Chains, Slayer, Oasis, Boston, The Cult, Smiths, New York Dolls, Korn, Pixies, Supertramp, Living Colour, Soundgarden, Nazareth e Smashing Pumpkins. No entanto, Tom Morello defende que a ausência da Iron Maiden é a mais questionada.

Como músico famoso e agora membro do comitê que decide quem será homenageado ou não, Tom Morello disse que fará uso de sua “influência limitada” para tentar corrigir essa injustiça. Sua escolha como membro do comitê não é uma coincidência, pois o Rage Against the Machine já está no Rock Hall de Fame.