Tio França, autor do atentado contra o STF, teve a mão completamente destruída em ato

Tio França, identificado como Francisco Vanderlei Luiz, foi o autor do atentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrido na noite de quarta-feira, em Brasília. Durante a ação, ele detonou explosivos que carregava, resultando em sua própria morte. O caso ocorreu na Praça dos Três Poderes e foi registrado pelas câmeras de segurança do Supremo.

De acordo com a perícia, Francisco sofreu traumatismo cranioencefálico e graves queimaduras na face devido à explosão, que destruiu completamente sua mão. Especialistas identificaram que o artefato utilizado tinha características pirotécnicas, semelhantes a rojões, mas com um potencial destrutivo muito superior. Além disso, vestígios do crime, como um chapéu usado pelo autor e um artefato não detonado, foram encontrados no local.

As imagens revelam que o homem conhecido como Tio França utilizou um extintor de incêndio cheio de gasolina e um pano para incendiar a estátua da Justiça antes de detonar a bomba. A ação gerou tensão e pânico, especialmente para um casal que estava próximo ao local no momento da explosão.