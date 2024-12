Timothée Chalamet treinou por 5 anos para interpretar Bob Dylan em filme

Ator fará uma versão bem jovem do músico na cinebiografia Um Completo Desconhecido, que estreia no Brasil em 2025

O filme “Um Completo Desconhecido” irá retratar a vida de Bob Dylan, com o ator Timothée Chalamet no papel do músico. Além disso, James Mangold será o diretor do filme. Embora tenha sido anunciado em 2020, o filme sofreu atraso devido à pandemia, que começou em janeiro de 2020. Chalamet já havia começado a desenvolver o personagem antes da confirmação oficial do filme.

O ator revelou em entrevista que começou a se preparar para o papel de Bob Dylan aprender a tocar gaita por 5 anos. Isso é um esforço significativo para se tornar um músico como Dylan, que é conhecido por sua habilidade em tocar a gaita. Chalamet já trabalhou em filmes como “Duna”, “Wonka” e “Me Chame Pelo Seu Nome”, mostrando sua capacidade de interpretar papéis diferentes.

O filme estreia no exterior em 25 de dezembro e no Brasil em 27 de fevereiro de 2025.