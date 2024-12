Timothée Chalamet se preparou por 5 anos para interpretar Bob Dylan

Timothée Chalamet está prestes a fazer sua estreia como Bob Dylan no filme A Complete Unknown, que narra os primeiros anos do cantor folk quando ele chegou a Nova York aos 19 anos, no início dos anos 1960. Para o ator de 28 anos, que estampa a capa da Rolling Stone de dezembro, interpretar Dylan é um desafio monumental, um papel que ele vem se preparando para assumir há mais de cinco anos.

Em entrevista, Chalamet compartilhou como a pressão de representar a lenda da música o afetou profundamente. “Era algo que me deixava em pânico ao ir dormir, perdendo um momento de descoberta como o personagem”, contou ele. “Eu tinha três meses da minha vida para interpretar Bob Dylan, depois de cinco anos me preparando para interpretá-lo. Então, enquanto eu estava nisso, esse era meu foco eterno.”

O ator, indicado ao Oscar por Call Me by Your Name e Dune, enfatizou a dedicação que colocou no projeto. “Deus me livre de perder um passo porque eu estava sendo Timmy”, ele disse, referindo-se a sua persona fora dos sets. “Eu poderia ser Timmy pelo resto da minha vida, mas naquele momento, era sobre ser Bob Dylan.”