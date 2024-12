Timothée Chalamet aprendeu a tocar 30 músicas de Bob Dylan para cinebiografia

Um Completo Desconhecido é uma cinebiografia sobre Bob Dylan, dirigida por James Mangold, e ainda não tem data de estreia nos cinemas brasileiros.

O ator Timothée Chalamet, quem está interpretando o músico, revelou que aprendeu aproximadamente 30 músicas de Bob Dylan para o filme. Ele admite que inicialmente precisou aprender cerca de 13 músicas, mas que, no total, poderia tocar cerca de 30. Além disso, Chalamet trabalhou com vários treinadores para aprender a imitar a forma de falar e se movimentar de Dylan, além de aprender a tocar instrumentos como a gaita.

Chalamet também expressou sua identificação com as experiências de Dylan, afirmando que ambos shared a necessidade de ser estrelas, seja no rock ou no cinema. O ator acrescentou que, ao aprender as músicas, sentiu-se mais conectado ao personagem e ao filme.