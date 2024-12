The Town anuncia Katy Perry como 1ª atração da edição de 2025

Na noite da terça-feira, o The Town anunciou a cantora Katy Perry como a 1ª atração da edição 2025 do festival. Ela se apresentará no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo, 14 de setembro.

Katy Perry é uma estrela pop que retorna ao país com seu mais recente projeto “143”. O álbum foi lançado durante sua passagem pelo Brasil para o Rock in Rio.

O projeto “143” tem onze faixas e parcerias com artistas como 21 Savage e Kim Petras. Além disso, as faixas “WOMAN’S WORLD” e “LIFETIMES” são os principais sucessos do álbum, e a última também é o nome da atual turnê mundial de Katy Perry.

Em junho de 2025, a artista realizará 13 apresentações na Austrália, em cinco cidades diferentes, sendo três delas já com ingressos esgotados lotação máxima.