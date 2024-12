The Game Awards 2024 anuncia shows de Twenty One Pilots, d4vd e mais

A cerimônia do The Game Awards 2024, que celebra 10 anos da premiação, terá atrações do mundo fora dos jogos. Além de Twenty One Pilots e d4vd, Royal & The Serpent também se apresentará no evento. A organização do evento anunciou três shows para a cerimônia, marcada para ocorrer no Peacock Theater, em Los Angeles, no dia 12 de dezembro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília).

As quatro apresentações serão acompanhadas pela The Game Awards Orchestra, conduzida pelo maestro Lorne Balfe. A cerimônia de 2024 marcará os 10 anos do prêmio, que também revelará as novidades dos games para os próximos anos.

Os três artistas citados participaram da trilha sonora original da segunda temporada da série Arcane, da Netflix.