Tati Minerato se pronuncia após falas racistas da irmã Ana Paula Minerato viralizarem

A ex-participante de A Fazenda, Ana Paula Minerato, se envolveu em uma grande polêmica após ser acusada de fazer comentários racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, em um áudio vazado. No áudio, a musa teria feito observações sobre a cor da pele e o cabelo da artista, incluindo a expressão “cabelo duro”, o que gerou indignação nas redes sociais. Como resultado da repercussão negativa, a escola de samba Gaviões da Fiel, da qual Ana Paula era musa, decidiu desligá-la da agremiação.

A irmã de Ana Paula, Tati Minerato, se pronunciou publicamente em um comunicado enviado à imprensa. Ela expressou seu repúdio a qualquer forma de racismo, destacando sua educação baseada no respeito e na valorização da diversidade. “Hoje venho me pronunciar sobre uma situação que me deixou profundamente triste e abalada. Quero deixar claro que sou absolutamente contra qualquer forma de racismo ou preconceito”, afirmou Tati. Ela também destacou o contexto de sua trajetória no samba, ressaltando o respeito pela cultura negra e a importância da igualdade. “Minha trajetória sempre esteve profundamente conectada ao samba, um universo rico, vibrante e que tem na cultura negra sua essência mais valiosa”, completou Tati, enfatizando que sua vivência foi marcada por “uma diversidade que só me engrandece”.