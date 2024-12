Tati Barbieri arremata encontro com David Beckham e investe R$ 1,1 milhão

Tati Barbieri foi uma das protagonistas de um leilão que arrecadou cerca de R$ 10 milhões para a Fundação Fenômenos, criada pelo ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. A influenciadora digital, conhecida também como musa do Salgueiro, fez uma contribuição significativa ao arrematar um dos lotes mais cobiçados da noite.

O item escolhido por ela foi um encontro exclusivo com David Beckham, que incluiu um tour pelo centro de treinamento do Inter Miami e a oportunidade de assistir a um jogo do time no Lockhart Stadium. O valor pago pela experiência foi de impressionantes R$ 1,1 milhão.

Tati esteve acompanhada de seu marido, Roman Shakal, que também fez questão de participar da escolha do lote. Contudo, a decisão final foi de Tati, que optou pela experiência com Beckham. Ela explicou que seu marido é fã de UFC e estava interessado em um lote que incluía um jantar com um lutador, mas acabou escolhendo a experiência com Beckham. Tati destacou sua empolgação por poder conhecer o ídolo do futebol e expressou seu desejo de que a esposa de David Beckham, também estivesse presente.