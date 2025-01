Superman, Avatar e muito mais: os filmes mais aguardados de 2025

Depois de um 2024 que passou rápido demais e que deixou à desejar em certos títulos, será que pode-se esperar um 2025 com filmes mais interessantes para deixar o ano memorável e te deixar ansioso para um novo lançamento? Bom, eis algumas das opções aguardadas que podem fazer justamente isso.

Depois do estrondoso sucesso que Leigh Whannell fez com O Homem Invisível, confiaram à ele outro monstro clássico para revitalizar para nossos tempos, no que promete ser um suspense eletrizante eclodindo com um drama familiar. Dedos cruzados para que dê realmente certo e esse lançamento tão cedo em janeiro não queira dizer um banho de água fria.

Uma nova ficção-científica original por Bong Joon-ho e estrelando Robert Pattinson interpretando um coitado que ressuscita na forma de clones cada vez que morre. Já se interessou? Nós também!

Além desses, há ainda outros filmes aguardados em 2025, como a revista da história de Superman e uma sequência de Avatar, que seguem a trilha de seus predecessores em uma aventura no espaço. Isso sem falar em outros projetos que devem surpreender os fãs de cinema no ano que vem.

Com essas opções, parece que o ano de 2025 vai ser extremamente animado no setor cinematográfico, trazendo uma variedade de gêneros e estilos para satisfazer as expectativas dos espectadores.