Sting diz que acusações contra Diddy não mancharam ‘Every Breath You Take’

‘Ainda é minha música’, explicou Sting após prisão de Sean ‘Diddy’ Combs, que sampleou o hit do cantor em ‘I’ll Be Missing You’

Um dos maiores sucessos da banda de rock britânica The Police, “Every Breath You Take”, foi sampleado por Sean “Diddy” Combs, alvo de várias acusações graves como abuso sexual e tráfico humano, em “I’ll Be Missing You”. Segundo o cantor Sting, as alegações contra o rapper e produtor não afetaram a canção do grupo, que encerrou suas atividades em 2008.

“Every Breath You Take” foi lançada em 1983 e foi um dos maiores sucessos dos anos 1980. Cerca de 14 anos depois, Diddy fez um sample da canção para “I’ll Be Missing You”, presente no álbum de estúdio No Way Out (1997).

Durante uma entrevista, Sting respondeu ao questionamento sobre as acusações contra Diddy, afirmando que “ainda é minha música”.