Spotify lança podcast afrofuturista que mistura histórias de ficção com entrevistas

Idealizado por Samara Costa e Julio Angelo, ZUMBIR já lançou primeiro episódio no Spotify; os outros nove chegarão semanalmente ao streaming

Mais novo podcast original, ZUMBIR explora o afrofuturismo com mistura de histórias fictícias com entrevistas. O projeto foi idealizado por Samara Costa e Julio Angelo, produzido em parceria com a produtora GANDAIA.

Em ZUMBIR, os heróis e heroínas estão na rua desafiando as estruturas do presente. As histórias questionam o hoje, resgatam passados esquecidos e projetam o amanhã. Ao longo de 10 episódios, imaginamos possibilidades de futuro para pessoas negras, explorando o que pode ser, a partir do que foi e do que é.

O podcast contém 5 capítulos fictícios e antológicos sobre a construção e preservação de memórias. Além disso, convida o ouvinte para uma viagem em uma complexa musicalidade, com funk, hip-hop, samba, house e ritmos afro-latino-caribenhos. Participam do elenco nomes como Ebony e Vilma Melo.