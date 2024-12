Sophie Charlotte cita paixão ao falar de Xamã

Vivendo um romance discreto com o cantor Xamã há alguns meses, a atriz Sophie Charlotte comentou o atual momento da vida ao lado do artista. Presença no “Rock The Mountain”, no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte falou sobre o relacionamento em entrevista ao Gshow.

A bailarina explicou que o companheiro estava cumprindo agendas profissionais e destacou a fase da relação. “A gente está em um momento muito bonito. Então, porque não transbordar para quem está em volta? A paixão vale a pena”, disse ela.

Sophie Charlotte também compartilhou uma sequência de registros ao lado do namorado, aproveitando o aniversário de 35 anos do companheiro. A atriz gostava de desfrutar do romance e não hesitava em compartilhar sua felicidade com os outros.