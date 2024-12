Snoop Dogg responde letra de Kendrick Lamar que o critica por apoiar Drake

Kendrick Lamar critica Snoop Dogg por apoiar Drake e disse que rezeu para que as músicas fossem comestíveis.

Kendrick Lamar, em seu novo álbum lançado de surpresa, GNX, criticou Snoop Dogg por apoiar Drake durante a “guerra” de diss tracks que marcou o hip hop em 2024. Ele expressou sua insatisfação com Snoop Dogg em uma música intitulada “wacced out murals”, dizendo que rezeu para que as músicas de Snoop fossem comestíveis, o que é uma referência a maconha. Algumas horas após a música ser lançada, Snoop se pronunciou sobre o assunto com bom humor.

Kendrick Lamar, um dos principais nomes do hip hop, aproveitou para tratar de suas insatisfações com outros rappers em seu novo álbum. Ele aborda vários assuntos que cercam sua vida e carreira, e não hesita em expressar sua opinião sobre colegas de profissão.