Simone Mendes grava DVD “Cantando Sua História 2” neste sábado (16) em Manaus

Neste sábado (16), Simone Mendes irá subir ao palco da Arena Amazônia, em Manaus, para a gravação de seu novo DVD, “Cantando Sua História 2”. O projeto marca a continuação de seu sucesso solo e traz um repertório inédito pensado especialmente para emocionar o público presente na noite histórica.

Para aquecer os fãs, a cantora divulgou as guias e letras de quatro músicas inéditas. São elas: “Me Ama ou Me Larga”, “Saudade Proibida”, “Pra Sempre ou Por Enquanto”, e “Amor no Escuro”. A intenção é que o público conheça as canções e participe do show de forma ainda mais intensa, cantando cada verso ao lado da artista.

O novo DVD é o complemento do sucesso do primeiro “Cantando Sua História”, que trouxe Simone ao topo das paradas com hits como “Dois Tristes”, “Mulher Foda” e “Climão”. Na sua nova fase solo, a cantora tem consolidado uma conexão poderosa com o público, e o projeto em Manaus promete ser mais um marco em sua carreira.