Simone Mendes encontra Ana Castela e brinca sobre Grammy

Simone Mendes, cantora brasileira, compartilhou um encontro com a também cantora Ana Castela no ar e brincou sobre a disputa do Grammy Latino. A premiação ocorre em Miami, nos EUA, na próxima quinta-feira. Ao ser questionada sobre o evento, Simone Mendes disse: “Se você ganhar, você vai dividir comigo”. Ana Castela respondeu com um tom de descontração, dizendo: “Gente desse tipo eu não ando muito não”. As duas artistas se cumprimentaram com um beijo no rosto e demonstraram alegria de se verem.

Simone Mendes e Ana Castela estão indicadas na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” do Grammy Latino, tendo como concorrentes os álbuns “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)” e “Cintilante (Ao Vivo)” respectivamente.