Simone Mendes brilha em novo DVD para mais de 20 mil pessoas

Na noite do último sábado, a cantora Simone Mendes viveu mais uma etapa inesquecível na carreira, juntamente com mais de 20 mil pessoas presentes na Arena Amazônia. O local foi o cenário da gravação do 3° DVD da carreira da sertaneja, intitulado “Cantando Sua História 2”. O projeto dá continuidade ao enorme sucesso de seu álbum anterior.

Em uma noite de lua cheia, Simone irradiava alegria, apresentou dois looks belíssimos e um repertório composto por 10 músicas inéditas, que já conquistou e emocionou o público presente. Entre as canções, ela cantou “Eu quero você”, “Mesmice”, “400 fios”, “Saudade Proibida”, “Duas Cicatrizes” e “Me ame ou Me largue”.

No encerramento do grandioso projeto, a artista atravessou a arena e se apresentou em um segundo palco, montado em uma área central da Arena Amazônia. Neste momento, ao som de “Eu menti” e com as lanternas dos celulares iluminando a noite, a artista encerrou a gravação com uma inesquecível chuva de fogos. A direção do projeto não foi divulgada.