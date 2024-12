Simon Pegg destaca Tom Cruise em Missão: Impossível – Final Reckoning

Simon Pegg, ator que personifica Benji Dunn na franquia “Missão: Impossível”, recentemente compartilhou informações surpreendentes sobre o próximo filme da série, “O Julgamento Final”. O oitavo capítulo, agendado para maio de 2025, promete apresentar as acrobacias mais arriscadas da saga. “Acabei de concluir as filmagens, vou ter um dia para fazer pick-ups. Já vi um pouco do filme e é uma loucura, é absolutamente uma loucura”, disse Pegg em uma entrevista recente.

A declaração do ator alimenta as expectativas de que este possa ser o filme final da franquia, encerrando a saga com cenas grandiosas e intensas. Ele destacou que a performance de Tom Cruise está em um nível superior, prometendo surpreender o público. “O que ele faz nesse filme é confuso. Acho que este é o melhor de todos”, acrescentou, ressaltando que suas palavras não são mera formalidade.

Além disso, há rumores sobre o futuro da franquia e possíveis substituições. Nos últimos meses, foi sugerido que Glen Powell, conhecido por seu papel em “Top Gun: Maverick”, poderia assume a franquia no lugar de Cruise. No entanto, Powell não foi confirmado oficialmente como sucessor de Tom Cruise na franquia.