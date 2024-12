Sensitiva fala sobre cor em alta para o ano novo, saiba qual é

Com a chegada do Ano Novo, a escolha da cor certa para a virada sempre ganha destaque! Além do tradicional branco, diversas tendências nas redes sociais explicam sobre as superstições por trás das cores. Esse ano, uma cor não muito tradicional está entre as queridinhas.

Segundo a sensitiva Márcia Fernandes, a cor em alta para a virada é o laranja. Segundo ela, o laranja traz uma energia ideal para quem quer começar o ano com doses extras de entusiasmo, alegria e boa sorte. Essa tonalidade representa a prosperidade e a comunicação, elevando as vibrações e promovendo um novo ciclo cheio de vivacidade e motivação.

“Para quem deseja se abrir para novas oportunidades e espantar as más energias, o laranja é o aliado ideal. ‘O laranja trabalha o lado social, desperta a criatividade e potencializa a sorte'”, explicou Márcia. A cor aquece e ilumina, propiciando um começo de ano cheio de renovação e boas intenções. Para calcular o seu número, some: dia de nascimento + mês de nascimento + 8, se passar de 9 precisa somar novamente.